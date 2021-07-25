Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказал, что была вынуждена поменять музыкальное сопровождение за три недели до Игр в Токио из-за авторских прав. По словам спортсменки, ей пришлось изменить последние 30 секунд композиции для вольной программы.

«Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку», — сказала гимнастка.

Как отметила Мельникова, перед тем, как ехать на Олимпиаду, они сделали запрос автору композиции, чтобы получить разрешение на использование части произведения. Однако автор запросил 25 тысяч долларов, и федерация отказалась платить такие деньги.

«Мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку. Взяли, наверное, первую, что была в интернете, я даже не знаю, откуда она, мне просто это прислали и сказали, что это мои новые вольные», — поделилась Мельникова.

Гимнастка также отметила, что из-за инцидента у нее оставалось всего три недели, что натренировать выступление под новую музыку.

«Темп другой, повороты я немного поменяла. Поэтому я на 100 процентов уверена, что не подготовила свои вольные в полном объеме, как я могу», — цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.