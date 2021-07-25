Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после поражения в первом матче сезона с казанским «Рубином». Пост благодарности клуб опубликовал на своей странице в Твиттере.

«Красно-белые», спасибо вам за поддержку! Вы, как и всегда, были просто шикарны. В следующих матчах мы приложим все усилия, чтобы вас порадовать», — сообщается в сообщении клуба.

Напомним, накануне, 24 июля, казанский «Рубин» принимал на своем поле гостей из Москвы «Спартак» в первом матче 1-го тура нового сезона РПЛ. Для московской команды эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Руя Витории, сменившего на посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Игра закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу казанцев.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде проведет встречу с «Крыльями Советов». Игра запланирована на пятницу, 30 июля.