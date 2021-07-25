Спортсменки женской сборной России по стрельбе из лука завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финальном поединке представительницы олимпийской сборной России уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Таким образом, россиянки повторили результат предыдущих Олимпийских играх в Рио (2016).

Напомним, в 2016 году россиянки также дошли до финала, по пути обыграв сборные Украины (6:2), США (6:0) и Германии (5:1). Однако в финальном поединке в споре за золото Игр лучницы уступили фавориту турнира – команде Южной Кореи со счетом 0:6.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио.