Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал соревнований по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. В ½ финала встречи Минина победила соперницу из Олимпийской сборной беженцев Кимию Ализаде Зенурин. Счет поединка составил 10:3.

В финале российская спортсменка сразится за золото Олимпийских игр в с победительницей поединка между американкой Анастасией Золотич и китаянкой из Тайбэй Чиа Линь Ло. Битва за «золото» стартует в 15:30 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

В случае победы Минина принесет пятую медаль в актив Олимпийской сборной России на Играх в Токио. На данный момент у России одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпиады.