Теннисисты олимпийской сборной России Аслан Карацев и Даниил Медведев потерпели поражение в первом матче первого круга парного разряда Игр в Токио. Россияне уступили словакам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку. Счет по партиям составил 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и бронзовая медали Игр в Токио.