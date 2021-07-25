В России по данным на воскресенье, 25 июля, выявлено 24 072 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составляет 6 126 541 случай. За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 779 человек. Выписаны по состоянию здоровья — 18 678 человека.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 162,5 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 153 874 жителей России, еще 5 490 634 человека благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 3406. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1934 человека оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области за последние 24 часа выявлено 2191 случай.