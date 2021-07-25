В ночь с 24 на 25 июля прошел второй день драфта НХЛ, где впервые с 2003 года были выбраны сразу 29 российских хоккеистов. Единственным россиянином, ушедшим накануне в первом раунде драфта, стал нападающий санкт-петербургского СКА Федор Свечков. Его выбрал «Нэшвилл» под 19-м номером. Выбор драфта -2021 – лучший с 2003 года. Тогда среди всех молодых хоккеистов были выбраны 30 россиян.

Итоговый расклад со второго по седьмой раунды выглядят следующим образом. Второй раунд: Прохор Полтапов («Баффало Сэйбрз»), Даниил Чайка («Вегас»), Илья Федотов («Аризона Койотс»), Артём Грушников («Даллас Старз»), Никита Чибриков («Виннипег Джетс»), Александр Кисаков («Баффало»).

Третий раунд: Кирилл Кирсанов («Лос-Анджелес Кингз»), Дмитрий Костенко («Монреаль Канадиенс»), Стивен Сардарян ( «Баффало»).

Четвёртый раунд: Владислав Лукашевич («Флорида Пантерз»).

Пятый раунд: Николай Макаров («Коламбус Блю Джекетс»), Артём Гурьев («Сан-Хосе Шаркс»), Даниил Соболев, Дмитрий Рашевский («Виннипег»), Кирилл Герасимюк («Флорида»).

Шестой раунд: Семён Вязовой ( «Сиэтл Кракен»), Илья Сафонов («Чикаго»), Матвей Петров («Эдмонтон Ойлерз»), Владислав Пекса («Торонто»), з. Никита Новиков («Баффало»).

Седьмой раунд: Даниил Пыленков ( «Тампа»), Иван Воробьёв («Сент-Луис»), Евгений Кашников («Сан-Хосе»), Егор Наумов («Каролина Харрикейнз»), Захар Бардаков («Нью-Джерси Дэвилз»), Арсений Сергеев («Калгари Флэймс»), Никита Гуслистов («Каролина»), Кирилл Танков («Питтсбург»).

Напомним, регулярный чемпионат сезона 2021/2022 НХЛ стартует 12 октября. Открывать новый сезон предстоит действующему чемпиону «Тампе Бэй Лайтнинг» и «Питтсбургу», а также новичку НХЛ «Сиэтлу» и «Вегасу».