Баскетбольный клуб «Зенит» проведет совместный предсезонный турнир с ЦСКА, «Маккаби» и «Олимпиакосом» на Кипре. Как сообщается, матчи пройдут с 9 по 12 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне победителями Единой лиги ВТБ стали московские «армейцы», в трех матчах обыгравшие УНИКС в финальной серии. Перед этим они в полуфинале одолели «Зенит» в серии из четырех встреч.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне Единой лиги ВТБ не примут участие подмосковные «Химки», у которых возникли серьезные проблемы с финансированием. Всего на турнире выступят 12 клубов, старт сезона запланирован на конец сентября. Также сообщалось, что Единая лига ВТБ в предстоящем сезоне впервые проведет Суперкубок, в котором примут участие четыре лучшие команды прошлого года — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Новый турнир будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» 18 и 19 сентября.