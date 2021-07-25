Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как болельщики ведут себя после поражений спортсмена. По словам теннисиста, он постоянно получает сообщения нецензурного содержания в своих соцсетях.

«Мне постоянно такое пишут. Чтобы вся твоя семья сдохла или вроде этого. Это уже нормальное что-то после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую», — сказал Рублев.

Также Рублев отметил, что получает и много добрых слов поддержки, за что поблагодарил своих поклонников и сказал, как это важно для него в период, когда болельщиков нет на стадионе во время матчей.

Напомним, ранее Андрей Рублев уступил японскому теннисисту Нисикори в первом круге одиночного разряда на Играх в Токио. Встреча закончилась со счетом 3:6, 4:6.