Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе стала первой женщиной, которая приняла участие в девяти Олимпийских играх. 52-летняя Салуквадзе выступает в стрельбе из пневматического пистолета.

На свою первую Олимпиаду грузинка поехала еще в 1988 году, где выиграла золотую и серебряную медали. Кроме этого, Нино также брала бронзу Олимпийских игр 2008 года.

Среди мужчин всего трое представителей добирались до подобной отметки. Один из них россиянин Афанасий Кузьмин.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и бронзовая медали Игр в Токио.