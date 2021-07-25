Российская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, обыграв соперницу из Италии Аличе Вольпи. Счет встречи составил 15:14. Для Коробейниковой это первая индивидуальная награда ОИ в карьере.

В финале за золото Олимпиады поборется другая российская рапиристка Инна Дериглазова. Ее визави выступит американка Ли Кифер.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.