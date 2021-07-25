Трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях Оксана Чусовитина объявила о завершении профессиональной карьеры после выступления в квалификации в многоборье на Олимпийских играх в Токио. Гимнастка представляла сборную Узбекистана. В июне спортсменке исполнилось 46 лет.

«Теперь уже всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать», — сказала она.

Напомним, Олимпиада в Токио стала для Оксаны Чусовитиной восьмой в карьере. Ранее новой рекордсменкой среди женщин по участию в Олимпийских играх стала грузинка Нино Салуквадзе, на счету которой девять Олимпиад.