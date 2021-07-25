Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова пробились в ½ финала в плавании брассом на дистанции 100 метров на Олимпиаде в Токио.

Евгения Чикунова пришла к финишу с шестым временем — 1 минута 06,16 секунды, Юлия Ефимова с восьмым — 1.06,21. Лидером заплыва стала южноафриканка Татьяна Шёнмейкер — 1.04,82, которая поставила новый олимпийский рекорд.

Полуфинальные заплывы пройдут в понедельник, 26 июля.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.