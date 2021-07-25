Российский пловец Мартин Малютин прошел в полуфинал Олимпийских игр в дистанции на 200 метров кролем. Пловец финишировал с шестым временем — 1 минута 45,50 секунды. Второй участник из России Иван Гирев пришел с 24 временем — 1:47,11, и не попал в топ-16 лучших спортсменов.

Полуфинальные заплывы пройдут в понедельник, 26 июля.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.