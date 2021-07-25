Папа Римский Франциск назвал Олимпийские игры в Токио сигналом надежды и братства в нелегкие коронавирусные времена. С традиционной воскресной проповедью Папа выступил перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане.

«В пятницу в Токио открылись XXXII Олимпийские игры. Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит Бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта», — сказал понтифик.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Ранее правительство Японии совместно с организаторами турнира запретили к посещению зрителями большую часть соревнований в Токио и части других префектур. Кроме того, в некоторых частях страны был введен режим ЧС из-за возросшего уровня заболеваемости коронавирусом среди населения.

Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.