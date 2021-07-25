Российские пловчихи Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова не смогли пробиться в финал Олимпийских игр на дистанции 400 метров вольным стилем.

Кирпичникова в квалификации пришла к финишу на 14-м месте — 4 минуты 08,01 секунды, а Егорова финишировала 15-й — 4.08,24. В финал заплыва проходят только восемь лучших спортсменок. Ранее российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова пробились в ½ финала в плавании брассом на дистанции 100 метров на Олимпиаде в Токио.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.