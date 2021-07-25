Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов смогли пройти в ½ финала турнира Олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Климент Колесников показал лучшее время в предварительных заплывах. Спортсмен преодолел дистанцию за 52,15 секунды. Его партнер по команде Евгений Рылов показал седьмой результат и проплыл дистанцию за 53,22.

Полуфинальные заплывы пройдут в понедельник, 26 июля.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, две серебряные и две бронзовые медали Игр в Токио.