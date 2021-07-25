Женская сборная Россия по баскетболу 3×3 потерпела поражение от команды США на олимпийском турнире в Токио. Игра проходила сегодня, 25 июля, и завершилась со счетом 16:20.

В составе российской команды выступили Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины. Эта игра стала для них четвертой в рамках Олимпиады: на старте соревнований россиянки обыграли Японию, затем разгромили Китай и Монголию.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Российская команда выступает под флагом ОКР в связи с санкциями CAS.

Мужская и женская сборные России по баскетболу не прошли отбор на Олимпиаду, страну представляют только команды в турнире 3х3.