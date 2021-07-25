14-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина исполнила четверной прыжок на тренировке.

Видео с исполнением элемента опубликовал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плщенко в «Инстаграме».

Напомним, Зинина присоединилась к академии «Ангелы Плющенко» по окончании сезона-2020/21, до этого она тренировалась в школе «Снежные барсы».

Четверной тулуп был в активе Зининой и раньше, спортсменка исполняет его в каскаде с двойным. На первенстве России старшего возраста в минувшем сезоне Анастасия заняла четвертое место, набрав 189,07 балла. Также она победила на турнире 50-летия «Самбо-70».

Болельщикам Зинина знакома по выступлению в телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети», она каталась в одном сезоне с Елизаветой Берестовской.