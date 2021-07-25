Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

В составе команды выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Они набрали 171,629 балла и опередили сборную США, считавшуюся главным фаворитом. В активе американок 170,562 балла. Третье место заняли китаянки с результатом 166,863.

Борьба за медали в командном многоборье состоится во вторник, 27 июля.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

На данный момент в активе российской команды, выступающей под флагом ОКР, 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.