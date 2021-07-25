Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал поражение рапиристки Инны Дериглазовой в финале Олимпиады в Токио. Россиянка завоевала серебряную медаль, уступив американке Ли Кифер.

«Финальный поединок выдался непростым. Мы все расстроены, но всё же это волевая серебряная медаль. Мы поздравляем Инну Дериглазову! Конечно, хотелось бы увидеть российскую спортсменку на подиуме под музыку Чайковского, но в этот раз не повезло», — приводит слова Свищева «Чемпионат».

По словам депутата, обидно само поражение Дериглазовой, а не то, что её соперницей стала представительница США. Так как у России очень именитая команда, зрители привыкли к постоянным победам, сказал Свищев.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.