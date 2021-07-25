В Дёмино (Ярославская область) проходит чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 25 июля, состоялся женский суперспринт, победу в котором одержала Наталья Гербулова.

Спортсменка преодолела дистанцию 5 км за 20 мин 31,6 сек и допустила три промаха на первом огневом рубеже. Второе место заняла Тамара Дербушева, которая показала тот же результат на стрельбе, но проиграла 16 секунд. Замкнула тройку лидеров Маргарита Васильева (35,0, 3+0).

На четвертом месте финишировала Ольга Подчуфарова, недавно вернувшаяся в российскую команду. Она трижды промахнулась на первой стрельбе и проиграла 39,3 секунды. В гонке не приняла участие Татьяна Акимова, которая стала 15-й в квалификации.