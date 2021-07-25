Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финал личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

Квалификация состоялась сегодня, 25 июля. Мельникова также отобралась в финалы на трех снарядах: в опорном прыжке, разновысоких брусьях и вольных упражнениях. В финале многоборья выступит еще одна россиянка Владислава Уразова.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в командном многоборье, опередив сборную США. Команду, помимо Мельниковой и Уразовой, представили Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

На данный момент в активе российской команды, выступающей под флагом ОКР, 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.