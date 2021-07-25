Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на старте Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Команда сейчас идёт своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почёта», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, чемпион Европы по плаванию Илья Бородин заболел коронавирусом и не принял участие в Олимпиаде.

По мнению Губерниева, российская команда может претендовать на 20 золотых медалей. Ранее ОКР предположил, что россияне в общей сложности завоюют 50-60 наград.

Олимпиада в Токио должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент в активе российской команды, выступающей под флагом ОКР, 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.