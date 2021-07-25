Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете по итогам второго дня соревнований на Олимпиаде в Токио. Команда завоевала семь медалей: одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые.

В лидеры медального зачета вышла сборная Китая, в активе которой 11 наград (6-1-4). На второй строчке идет Япония — 6 медалей (5-1-0), на третьей — США (10 медалей: 4-2-4). Четвертое место занимает Корея, завоевавшая 5 медалей (2-0-3).

Напомним, сегодня, 25 июля, первое золото для России принесла Виталина Бацарашкина, ставшая лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева взяли серебро в командном первенстве по стрельбе из лука. Рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли команде серебро и бронзу в фехтовании, а Татьяна Минина стала второй в турнире по тхэквондо.