По итогам второго дня соревнований на Олимпиаде в Токио сборная России вышла на пятое место в медальном зачете. Сейчас в активе команды семь наград: одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Медали

Первую золотую медаль в копилку команды принесла Виталина Бацарашкина, победившая в стрельбе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Лучницы Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева заняли второе место в командном первенстве. Также серебро в актив сборной России принесли рапиристка Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Единственную за сегодня бронзу завоевала рапиристка Лариса Коробейникова.

Другие результаты

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в командном многоборье, опередив команду США — главного фаворита соревнований. В личном многоборье в финал вышли Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

В отдельных снарядах за медали будут бороться:

Ангелина Мельникова — опорный прыжок, брусья, вольные упражнения

Лилия Ахаимова — опорный прыжок

Анастасия Ильянкова — брусья

Владислава Уразова — бревно

Виктория Листунова — вольные упражнения

В теннисе день сложился для россиян не очень удачно: Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Даниил Медведев/Аслан Карацев завершили выступление на турнире. Во второй круг у женщин вышли Екатерина Александрова, обыгравшая Элизе Мертенс, и Елена Веснина, оказавшаяся сильнее Елены Остапенко. У мужчин Карен Хачанов одолел Ёсихито Нисиоку.

Российские баскетболистки, выступающие в турнире 3х3, сегодня обыграли Монголию со счетом 21:5, затем проиграли американкам — 16:20. Мужская сборная России потерпела два поражения — от Бельгии (16:21) и Польши (16:21).

В плавании россияне Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев вышли в финал эстафеты 4х100 м вольным стилем. Климент Колесников и Евгений Рылов прошли отбор на стометровке на спине, Мартин Малютин вышел в полуфинал на 200 м кролем, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — в полуфинал стометровки брассом. Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова не прошли в финал на 400 м вольным стилем.

Российские волейболистки в трех партиях проиграли сборной Италии, а гандболистки сыграли вничью с Бразилией — 24:24.