В Екатеринбурге на одноименной арене стартовал матч первого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В роли его ассистентов выступают Алексей Воронцов и Александр Кудрявцев. Резервным рефери назначен Роман Сафьян.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков в 30 турах, и не попал в еврокубки. «Урал» финишировал на 12-й строчке с 34 баллами.

По итогам первых двух дней сезона-2021/22 в таблице лидируют «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Динамо», набравшие по 3 очка.