Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем Кубка мира ФИДЕ в Сочи. Она сделала символический первый ход за норвежского шахматиста Магнуса Карлсена в матче с россиянином Андреем Есипенко.

После мероприятия Медведева поделилась впечатлениями и призналась, что испытывала волнение.

«Не буду скрывать, что я абсолютный непрофессионал в шахматах, но я думаю, что все прошло довольно гладко, мне очень понравилась царящая здесь атмосфера. Мне было очень интересно, действительно чувствуется большой престиж этого соревнования», — приводит слова фигуристки сайт Федерации шахмат России.

По словам спортсменки, атмосфера шахматного турнира оказалась для неё очень непривычной, поскольку в зале царила полная тишина.