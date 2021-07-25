Российский теннисист Андрей Кузнецов выиграл турнир серии Challenger в Нур-Султане. В финальном матче он обыграл представителя Австралии Джейсона Каблера.

Спортсмены отыграли первый сет и один гейм второго, затем Каблер отказался от дальнейшей борьбы из-за травмы. На момент остановки матча Кузнецов вёл со счетом 6:3, 1:0.

Соперники провели на корте 1 час 6 минут. За это время Кузнецов шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных. Каблер сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк.

30-летний Кузнецов является победителем одного юниорского турнира «Большого шлема». В 2016-м году он был первой ракеткой России.