Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония). Сегодня, 25 июля, она вышла в полуфинал соревнований на дистанции 100 м брассом.

«Сегодня — первый день, когда я почувствовала хоть какое-то волнение. На самом деле, прям даже очень такое, олимпийское. Конечно, не прям меня колотило. Но это не может не радовать. Наконец-то хоть какие-то чувства пришли!» — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова показала 8-й результат — 1 минута 06,21 секунды. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова стала 6-й.

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Ефимова — рекордсмен по числу медалей чемпионатов мира среди всех российских и советских пловцов. Всего в ее копилке 17 наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).