Российский гимнаст Артур Далалоян объяснил, почему в квалификации на Олимпиаде в Токио выполнил программу многоборья, не став делать ставку только на отдельные снаряды.

«Не считаю и никогда не считал, что мои шансы на отдельных снарядах недостаточно высоки. Но многоборье нравится мне больше. Этот формат для меня абсолютно комфортен, особенно когда хватает сил на все шесть снарядов. Сейчас эти силы у меня есть», — приводит слова Далалояна RT.

По мнению гимнаста, было бы неправильно отказываться от шанса попробовать свои силы в многоборье на Олимпийских играх, потому что такая возможность выпадает не каждому. Также он отметил, что его выступление во всех видах может усилить командные позиции.

Далалоян признался, что не может быть полностью доволен собой по итогам квалификации, однако стоит сделать скидку на то, что он брал вынужденный перерыв из-за травмы и не прыгал на протяжении трех месяцев.

«Но в командном финале я пойду на полную сложность. Я достаточно внимательно и целенаправленно шёл к такому решению и очень надеюсь, что наш общий результат в финале будет более высоким», — сказал гимнаст.

Напомним, финал командного многоборья состоится завтра, 26 июля, и начнется в 13:30 по московскому времени. Медали в личном многоборье будут разыграны 28 июля.