Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отразил пенальти, назначенный в концовке первого тайма матча с «Уралом» в первом туре чемпионате России.

На 43-й минуте нападающий «Урала» Андрей Панюков в борьбе упал в штрафной «Краснодара», но арбитр Василий Казарцев не дал свисток. Спустя несколько минут стало известно, что эпизод заинтересовал бригаду на VAR. После просмотра видеоповтора главный судья назначил пенальти. К точке подошел Эрик Бикфалви, но реализовать 11-метровый не смог: он пробил по центру ворот, где Сафонов взял мяч.

Команды ушли на перерыв при равном счете — 0:0.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков в 30 турах, и не попал в еврокубки. «Урал» финишировал на 12-й строчке с 34 баллами.