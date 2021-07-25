Японский теннисист Кей Нисикори поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублевым в первом круге олимпийского турнира в Токио.

«Я немного нервничал перед матчем, но как только началась игра, всё волнение ушло. Думаю, что мне помог опыт. На своей первой Олимпиаде в 2008 году я очень переживал во время игры, и у меня остались плохие воспоминания об этом, но с тех пор, я стал гораздо более опытным игроком. Психологически я стал гораздо сильнее, и это помогает мне в таких матчах», — цитирует Нисикори Tennis Head.

Напомним, игра состоялась сегодня, 25 июля, и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Рублев вылетел с турнира в одиночном разряде, а до этого вместе с Кареном Хачановым не смог пробиться во второй круг в парах.

Выступление на Олимпиаде продолжают россияне Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, все они вышли во второй круг. Игры в Токио проходят в период с 23 июля по 8 августа.