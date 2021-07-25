«Краснодар» на выезде обыграл «Урал» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Екатеринбурге на одноименной арене и завершилась со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без результативных действий, однако хозяева имели возможность выйти вперед с пенальти. Незадолго до перерыва арбитр Василий Казарцев назначил одиннадцатиметровый в ворота Матвея Сафонова, но Эрик Бикфалви пробил по центру и не реализовал попытку.

На 62-й минуте полузащитник Тонни де Вильена вывел «Краснодар» вперед, голевой пас отдал Реми Кабелла. За пять минут до окончания основного времени матча Вильена оформил дубль. Итоговый счет был установлен в компенсированное время, пенальти реализовал Джон Кордоба.

Таким образом, «Краснодар» набрал первые три очка в новом сезоне.