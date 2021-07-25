Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина пообщалась с журналистами после того, как объявила о завершении карьеры. Сегодня, 25 июля, 46-летняя спортсменка не отобралась в финал Олимпиады в опорном прыжке.

«Мне было очень приятно! Многие подумали, что я заплакала из-за невыхода в финал, но это были слёзы радости, что столько людей меня поддерживают. Очень хотелось бы, чтобы трибуны сегодня были полными. Придётся Игры в Париже в 2024 году пропустить, в Лос-Анджелес-2028 поехать. Чтобы мне все там хлопали (смеётся)», — приводит слова Чусовитиной РИА «Новости».

По словам спортсменки, после завершения карьеры она планирует уделять больше времени мужу и сыну, который поступил в университет. Кроме того, она открывает в Ташкенте свой клуб, где будет привлекать молодое поколение к занятиям спортом. Как объяснила Чусовитина, в ее центре будет не только гимнастика, но и другие дисциплины.

Напомним, Олимпиада в Токио стала для Чусовитиной восьмой в карьере. Ранее новой рекордсменкой среди женщин по участию в Играх стала грузинка Нино Салуквадзе, на счету которой девять Олимпиад.