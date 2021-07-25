Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заработал пенальти в товарищеском матче против «Фолиньо».

Футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 37-й минуте сумел заработать одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Джакомо Баонавентура. На 45-й минуте Кокорин имел возможность отметиться голом, но попал в перекладину.

В первом тайме «Фиорентина» забила три гола: помимо Бонавентура отличились Хосе Кальехон и Альфред Дункан. Кокорин был заменен после перерыва.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне нападающий принял участие всего в четырех встречах Серии А и не отметился результативными действиями.