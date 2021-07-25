В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» стартовал матч первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уфой». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступают Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервным рефери назначен Сергей Цыганок.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Бохинен, Заболотный, Чалов.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Саплинов, Мрзляк, Милетич.

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 турах, и не вышел в еврокубки. В межсезонье команду возглавил Алексей Березуцкий. «Уфа» в сезоне-2020/21 заняла 13 место с 25 очками.