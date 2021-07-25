Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов прокомментировал свой выход на замену в матче с «Химками» (3:1) в первом туре РПЛ. Игрок вышел на поле вместо Магомеда Оздоева, получившего повреждение.

«Когда увидел столкновение Оздоева, сразу не по себе стало от того, что с Магомедом произошло. После этого мне сказали идти разминаться. Потом вижу, Магомед продолжил играть. Вернулся на скамейку. Но ненадолго — переоделся и пошёл на замену», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

Футболист признался, что ему было непросто войти в игру — неплохие действия стали получаться только в концовке матча. Однако волнения, как отметил Кравцов, не было.

«Ракицкий сделал внушение? Несколько неправильную позицию занял, вот сразу и прилетело. Ярослав чуть-чуть вспыльчивый, конечно, но что на поле — то на поле. Он мне нравится!» — сказал футболист.

Напомним, «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 3:1 и заработал первые три очка в сезоне. По голу забили Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин (с пенальти).

19 летний Кравцов дебютировал за основную команду «Зенита» в марте 2021 года, выйдя вместо Оздоева в домашней игре с «Ахматом».