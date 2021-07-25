Евгения Медведева посетила матч Есипенко-Карлсен на Кубке мира по шахматам. Фото: ФИДЕ

Евгения Медведева посетила матч Есипенко-Карлсен на Кубке мира по шахматам. Фото: ФИДЕ

В Сочи продолжается Кубок мира по шахматам. Сегодня, 25 июля, состоялись первые партии 1/8 финала. Все поединки с участием россиян завершились вничью.

Андрей Есипенко сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Символический первый ход в их встрече сделала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, посетившая турнир в качестве гостя.

Россиянин Александр Грищук встречался с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, шахматисты не выявили победителя. Владимир Федосеев сыграл вничью с сербом Велимиром Ивичем, Сергей Карякин – с французом Максимом Вашье-Лагравом, Пётр Свидлер – с американцем Сэмом Шенклендом.

Вторые партии 1/8 финала состоятся завтра, 26 июля. Если они тоже завершатся вничью, то для определения четвертьфиналистов будет назначен тай-брейк.