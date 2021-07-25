Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни попал в неприятную ситуацию. В Сеть утекли фотографии, на которых запечатлено, как он проводит время в компании девушек.

На одном из снимков девушка раздета до нижнего белья, на другом экс-форвард «Манчестер Юнайтед» целуется с блондинкой в ночном заведении. На некоторых фото 35-летний англичанин спит. Английские СМИ предположили, что фотографии были распространены через популярное мобильное приложение Snapchat.

Стоит отметить, что Руни женат. Его супругу зовут Колин, они состоят в отношениях с 2008 года и воспитывают четырех сыновей.

Напомним, Руни завершил игровую карьеру в ноябре 2020 года. С января 2021-го он возглавляет «Дерби Каунти».