Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче первого тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой». Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене».

После провала на Евро-2020 Черчесов и его тренерский штаб были уволены из национальной команды. СМИ утверждали, что специалист может возглавить ЦСКА, из которого ушел главный тренер Ивица Олич. Однако руководство «армейцев» сделало выбор в пользу Алексея Березуцкого.

Матч ЦСКА — «Уфа» начался в 20:00 по московскому времени, команды не успели открыть счет к концу первого тайма.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступают Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервным рефери назначен Сергей Цыганок.