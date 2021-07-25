Грозненский «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Ахмат» открыл счет уже на шестой минуте встречи, точным ударом отметился Даниил Уткин с передачи Евгения Харина. На 20-й минуте нападающий Мохамед Конате удвоил преимущество грозненцев, голевой пас отдал Владислав Карапузов.

Во втором тайме хозяевам удалось сократить отставание благодаря голу полузащитника Владислава Сарвели. Однако сравнять счет игроки «Крыльев» уже не успели.

Таким образом, «Ахмат» набрал первые три очка в новом сезоне чемпионата России.