В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. В понедельник, 26 июля, будет разыгран 21 комплект наград.

Ознакомится с расписанием финалов в медальных дисциплинах можно здесь:

00:30. Триатлон. Мужчины. Финал

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг

15:00. Настольный теннис. Микст. Финал

15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал

15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал

По итогам двух дней соревнований сборная России, выступающая под флагом ОКР, поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете. Сегодня россияне завоевали семь медалей: одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые.

В лидеры медального зачета вышла сборная Китая, в активе которой 11 наград (6-1-4). На второй строчке идет Япония — 6 медалей (5-1-0), на третьей — США (10 медалей: 4-2-4). Четвертое место занимает Корея, завоевавшая 5 медалей (2-0-3).

Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Церемония открытия состоялась 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.