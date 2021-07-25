Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил игру российского форварда Александра Кокорина в товарищеском матче с «Фолиньо» (11:0).

«С ним произошло то же самое, что и с Душаном Влаховичем. Сегодня он мог забить три-четыре мяча: я думаю, он должен задать себе вопрос о результативности, которая должна быть у нападающего. Он игрок, которому нравится быть связующим в игре, и он заработал пенальти за счёт отличного движения», — приводит слова Итальяно сайт болельщиков флорентийского клуба.

По мнению специалиста, текущее состояние Кокорина доказывает, что он может добиться прогресса в короткий срок.

Напомним, «Фиорентина» одержала победу со счетом 11:0. Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. Он не отметился результативными действиями, но заработал пенальти. Александр имел возможность забить гол, но попал в перекладину.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.