Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без результативных действий. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Антон Заболотный, отличившийся на 61-й минуте с передачи Алана Дзагоева. Для форварда сегодняшний матч стал первым официальным после возвращения в ЦСКА.

На игре присутствовал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, покинувший команду после провала на Евро-2020. Ходили слухи, что он может возглавить ЦСКА, из которого ушел Ивица Олич, однако руководство «армейцев» сделало выбор в пользу Алексея Березуцкого.

Обыграв «Уфу», москвичи набрали первые три очка в новом сезоне чемпионата России. Пока ни один матч первого тура не завершился вничью.