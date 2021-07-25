В Дёмино (Ярославская область) продолжается чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 25 июля, состоялся мужской суперспринт, победу в котором одержал Дмитрий Абашев.

Спортсмен преодолел дистанцию 5 км за 18 минут 16,2 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже. Второе место занял Алексей Вагин, с тремя промахами отставший на 9,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Чулин, отставание которого составило 20,5 секунд с тремя промахами.

На турнир были заявлены биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Карим Халили и Эдуард Латыпов, однако они не вышли на старт.

Ранее состоялся женский суперспринт, победу в котором одержала Наталья Гербулова. Татьяна Акимова, прошедшая квалификацию, гонку пропустила.