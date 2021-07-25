Четырехкратный чемпион России по художественной гимнастике Булат Сунгатулин согласился со словами Татьяны Навки о мужчинах в данном виде спорта.

Ранее экс-фигуристка опубликовала фрагмент выступления испанского гимнаста Кристофера Бенитеса и назвала увиденное культурным шоком.

«Я с ней полностью согласен. На мой взгляд, в мире должно развиваться только японское направление. Чтобы не допустить развития в России испанского направления, мы активно стремимся и стараемся продвигать японское. Развиваем японское и противимся испанскому», — сказал Сунгатулин.

Слова гимнаста приводит издание «Медуза», признанное иностранным агентом на территории РФ.

Спортсмен объяснил, что японское направление больше похоже на вольные упражнения в спортивной гимнастике. В нем мужчины демонстрируют силу, координацию и выносливость. В японском направлении, наоборот, нет разделения на мужское и женское.

«Там нет разделения на мужское и женское. Взрослые бородатые парни надевают купальники со стразами и пляшут с ленточками. Нет никакой мужественности, хотя в Испании считается это нормальным», – сказал Сунгатулин.