Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом во втором круге летней Олимпиады в Токио.

Аналитики букмекерских контор оценили шансы обоих спортсменов на победу. Фаворитом встречи считается Медведев, получивший второй номер посева. Его победа оценивается коэффициентом 1.02. Если в третий круг сенсационно пробьется Нагал, сыграет ставка за 14.50.

Тотал геймов установлен на отметке 18.5: на меньше — 1.65, на больше — 2.20.

Игра состоится в понедельник, 26 июля, и начнется не ранее 08:00 по московскому времени. В первом круге Медведев одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные с прошлого года, проходят в период с 23 июля по 8 августа.