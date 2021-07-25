На летних Олимпийских играх в Токио продолжается мужской теннисный турнир в одиночном разряде.

Сегодня, 26 июля, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проведет матч второго круга против индийца Сумита Нагала. Начало встречи запланировано не ранее чем на 8:00 по московскому времени. На старте соревнований россиянин обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Олимпиаду в Рио-2016 выиграл британец Энди Маррей, однако повторить успех в этом году ему уже не удастся — он снялся с турнира из-за травмы.

В мужской сетке, помимо Медведева, остались еще два россиянина — Аслан Карацев и Карен Хачанов. Андрей Рублев вылетел в первом круге.