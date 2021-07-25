Российский нападающий Александр Овечкин в ближайшее время может подписать новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

По информации The Fourth Period, 35-летний хоккеист подпишет соглашение сроком на четырех года. Кэпхит Овечкина составит около 10 миллионов долларов в год.

На данный момент Овечкин находится в статусе неограниченно свободного агента.

Российский форвард начинал карьеру в московском «Динамо», откуда в 2005 году перебрался в «Вашингтон». Столичный клуб является единственным, за который Овечкин выступал в НХЛ. С «Кэпиталз» россиянин завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. В общей сложности он забросил 730 шайб за команду — это шестой результат в истории лиги.